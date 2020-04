Klopapier als Glücksbringer

Wie mache ich in diesen Zeiten andere Menschen glücklich? Die Antwort klingt abgedroschen, es hat sich aber wirklich so zugetragen: Vor dem Supermarkt sehe ich eine Frau, die in das Gebäude hinein stürzt, aber bereits nach wenigen Minuten wieder aus dem Supermarkt hinaus eilt. Jedenfalls bin ich noch beschäftigt, meine ergatterten Utensilien ins Auto zu packen – unter anderem eine Packung Klopapier. Dann spricht mich besagte Frau an und erklärt: „Sie haben Glück gehabt, sie haben noch Klopapier bekommen.“ Meine Antwort hat sie sicherlich überrascht: „Nehmen Sie meines.“ Als ich es ihr übergebe, drückt mir die Dame noch zwei Euro in die Hand – obwohl ich gar kein Geld verlangt habe. Seitdem habe ich allerdings im Supermarkt auch kein Klopapier mehr gesehen: Irgendwann kann es eng werden.

