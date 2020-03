Auf der Suche nach Gott

Was soll einem in diesen Corona-Zeiten Halt geben? Vielleicht der „liebe Gott“?

Alles um einen herum – oder zumindest fast alles – scheint in diesen Zeiten zusammenzubrechen: Die sozialen Kontakte reduzieren sich oft nur noch auf irgendwelche Medien, bei der Arbeit läuft es vielerorts auch nicht mehr richtig rund. Was soll einem da Halt geben? Vielleicht der „liebe Gott“? In meinem Briefkasten habe ich dieser Tage einen Flyer entdeckt: „Ich habe Gott gefunden“, lese ich auf dem Papier – und zwar offenbar auf einem sonnendurchfluteten Waldweg, wie die Abbildung zeigt. Herausgeber ist die Stiftung Missionswerk – in Oberg sollen es Ansprechpartner geben. Mal sehen, ob sich sie finde.

Diskutieren Sie auf Facebook unter

Peiner Nachrichten oder mailen Sie an