Wem gehört das Schaf?

In Bodenstedt macht derzeit ein Schaf von sich reden: Es hält sich an die Kontaktbeschränkung und wird immer alleine gesichtet.

Okay, in Corona-Zeiten gibt es die Kontaktbeschränkungen: Wir Menschen sollten uns im Freien möglichst alleine aufhalten, sollten auch beim Job möglichst alleine arbeiten. Doch gelten diese Auflagen auch für Tiere?

In Bodenstedt macht derzeit ein Schaf von sich reden: Es hält sich zwar an die Kontaktbeschränkung und wird immer alleine gesichtet – im Bereich des Dorfgemeinschaftshauses. Ob sich das arme Tier einsam fühlt, ist aber nicht bekannt. In Bodenstedt jedenfalls machen sie sich Sorgen um das Schaf und fragen sich: Wem gehört es, ist es in diesen Krisenzeiten etwa vergessen worden? Informationen nehmen wir gerne entgegen – per Mail.

