(Wieder) laufen lernen

In der Früh-Reha des Peiner Klinikums lernen Patienten wieder laufen.

Wir bringen sie alle wieder auf die Beine: Es war ein Versprechen, das ein Therapeut in der Frührehabilitation des Peiner Klinikums meiner Mutter gegeben hat. Dabei ging es ihr wirklich mies, sie war mehr als wackelig, hatte Angst vorm Fallen und allein ging so gut wie kein Schritt mehr. Und tatsächlich: Der Therapeut hatte Recht, sie ist wieder auf die Beine gekommen, erst ganz vorsichtig, dann immer besser. Jetzt, wieder zu Hause, kann sie sogar wieder kleine Spaziergänge unternehmen – wenn auch mit ihrem neuen ständigem Begleiter: einem Rollator. Wie berichtet, hat der Vorstand der AKH-Gruppe Celle an die Bürger im Landkreis Peine appelliert, das Peiner Klinikum auch jetzt, nachdem der Insolvenzantrag gestellt ist, weiter zu besuchen: Unbedingt! Gute Versorgung, wunderbares Pflegepersonal, kurze Wege – das darf Peine nicht verloren gehen. Auch das Peiner Klinikum muss (wieder) selbstständig laufen lernen!

