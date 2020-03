Von eisern bis heikel – alles dabei

Das ist eine Mehrgenerationen-Ausgabe, die Sie heute in den Händen halten (Papier oder digital). Wir haben eine Eiserne Hochzeit in Edemissen. Glückwunsch, zu 65 Jahren Ehe! Da müssen die in dem Artikel erwähnten „Klöße mit Schweinebraten“ aber wirklich gut sein... Die Jüngeren lieferten Modernes: In Vechelde und in Peine gab es jeweils einen Poetry Slam. Dabei werden auf der Bühne eigene Gedanken frei oder in Versform vorgetragen. Bei Labora in Peine gab es sogar noch Musik dazu. Die Jugendlichen dort nahmen gemeinsam einen Rapsong auf. In dem geht es aber auch um die teilweise heikle Vergangenheit dieser jungen Menschen.

