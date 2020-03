Tafel oder nicht Tafel

Auch Lengede soll elektronische Anzeigetafeln an Bushaltestellen bekommen. Die zeigen den Wartenden an, welcher Bus wann als nächstes kommt. Als Schuljunge war es mir ein Gräuel, den Bus zu verpassen. Aber da ich damals flink und fit war, reizte ich den Weg zur Haltestelle gerne aus – um dann den Bus im wilden Sprint durch Beete und Büsche gerade so noch zu erwischen. Anzeigetafeln gab es damals nicht. Heute helfen sie mir persönlich nur bedingt, wenn ich sehen kann, dass es noch dauert, bis der Bus kommt.

