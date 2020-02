Digitalisierung zum Veralten

Fehler gehören nicht in die Zeitung. Dennoch kommt es vor, aber den bezahlenden Leser interessiert es (zurecht) selten, wie diese zustande kamen. Fehler passieren auch anderen. In der Pressemitteilung zur Volldigitalisierung der IGS Lengede hieß es: „Herzstück von L³KIDS ist ein vollständig automatisiertes Nutzermanagement, das all seine Daten automatisch von dem seit 2010 sich im Einsatz befindenden Schulveraltungsprogramm erhält.“ Nun kann man Schulleiter Jan-Peter Braun nicht unterstellen, dass durch das Konzept die Schule veralten statt verwaltet werden soll. Er nahm den kleinen Tippfehler á là „Zurück in die Zukunft“ mit Humor.

Diskutieren Sie auf Facebook unter

Peiner Nachrichten oder mailen Sie an