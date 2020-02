Von der Burg ins Wohngebiet

Meinen Orientierungssinn und die Fähigkeit, sich Straßennamen merken und diese zuordnen zu können, habe ich an dieser Stelle ja bereits ausreichend und offen in Frage gestellt. Deswegen bin ich froh, dass man sich auf die Freiwilligen Feuerwehren bei kniffligen Anfahrten zu Einsatzorten, wie zuletzt in Woltwiesche (siehe vierte Lokalseite), verlassen kann. Die Straßenführungen in einigen Wohngebieten sind für mich auch der Beweis, dass es die Wiedergeburt in einem neuen, mit Zusammenhang zum alten Leben gibt. Denn einige von denen, die die Anordnung der heutigen Straßen in (beruhigten) Wohngebieten festlegten, müssen im Mittelalter noch für die Verteidigung von Burgen zuständig gewesen sein.

