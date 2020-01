Im Fernsehen gab es eine Dokumentation (#Uploading Holocaust) darüber, dass Israel seine Schulkinder seit gut 30 Jahren auf Klassenfahrt nach Polen zu den Stätten des unfassbaren Terrors gegen das jüdische Volk schickt. Die Schüler dokumentieren das durch Videos, wenn sie das KZ Auschwitz oder Stellen im Wald aufsuchen, an denen deutsche Soldaten unter anderem rund 800 Kinder erschossen und verscharrt haben. Für den Staat Israel, bis heute umgeben von Feinden, und dessen Bevölkerung ist die „Shoah“, der Holocaust, elementarer Teil der Identität. Ich fand ich es bewegend, aber mindestens auch ungewohnt, wie sehr den Schülern von den Lehrern vorgegeben wurde, dass und was sie fühlen sollten an den Orten, deren Schrecken aktiv beispielsweise durch das Vorlesen der brutalen Verbrechen gegen Juden wahrnehmbar gemacht wurden. Die Wirkung – Weinkrämpfe, Verzweiflung, absolute Sprachlosigkeit – blieb nicht aus. Einmal sollten die Schüler jeweils ein Foto von später ermordeten jüdischen Kindern halten und innerlich in Verbindung zu diesem Mensch treten. „Was sagt Ihr eurem Kind?“, fragten die Lehrer. Besonders beeindruckend fand ich eine Antwort eines Schülers, der, wie „sein“ Kind, Daniel hieß: „Ich sage ihm, dass ein neuer Daniel gekommen ist, mit einer israelischen Fahne.“ Die Botschaft: Ihr habt es nicht geschafft, uns auszulöschen!

