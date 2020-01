Alles auf einmal

Geburtstag an Weihnachten, Silvester oder Neujahr oder gar am 29. Februar: Es sind problematische Termine.

Die Kinder, die an Weihnachten, Silvester und Neujahr geboren sind – in den Medien werden sie ja immer wieder gerne als etwas Besonderes angeführt. Aber ist es wirklich so toll, ein „Christkind“ oder ein „Silvesterkind“ zu sein? Das Feiern wird dann oft zeitlich schwierig. Und: Das ganze Jahr über gibt es keine Geschenke – im Dezember dann gleich alles. „Und immer ist alles in Weihnachtspapier eingepackt“, monierte neulich ein „Dezemberkind“ völlig zu recht und wünschte sich ein Geburtstagspäckchen, das in buntes, „richtigem Papier“ eingepackt ist. Aber wie mag es den Kindern ergehen, die in einem Schaltjahr geboren sind und nur alle vier Jahre ihren richtigen Geburtstag feiern können? Dieses Jahr haben sie Glück. 2020 ist ein Schaltjahr – und der 29. Februar ist sogar ein Samstag.

Diskutieren Sie auf Facebook unter Peiner Nachrichten oder mailen Sie an