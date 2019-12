Die Redewendung „Bis in die Puppen“ entstand einst in Berlin und geht auf den „Alten Fritz“ zurück

Weihnachtsfeier-Premiere beim TSV Wendezelle – sie tanzten bis in die Puppen. Das kann man sich gut vorstellen. Aber wissen Sie auch, woher die Redewendung kommt? Der Ursprung geht weit zurück, bis ins Berlin des 18. Jahrhundert. Der „Alte Fritz“, König Friedrich II., hatte am „Großen Stern“, dem Platz, auf dem die Siegessäule steht, nach seiner Krönung eine Reihe von Götterstatuen aufstellen lassen. Die „Puppen des Königs“ spottete man im Volksmund, so die Überlieferung. Und da Spaziergänge von der Stadtmitte „zu den Puppen“ relativ weit waren, entstand die Redewendung „bis in die Puppen“, was soviel heißt wie: „Sehr lange“.

