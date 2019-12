Der Arbeitskreis Dorferneuerung in Groß Ilsede hat mein Einschulungsfoto erbeten – für das Archiv: Ich bin also „historisch“.

Guten Morgen Verdammt lange her

An meine Einschulung 1972 in die Groß Ilseder Grundschule kann ich mich nicht mehr wirklich erinnern – wohl zu lange her. Dazu passt, dass der Arbeitskreis Dorferneuerung im Ort mein Einschulungsfoto erbeten hat, fürs Archiv: Ich bin „historisch“. Imponiert hat mir daher, dass mich die Klassenlehrerin meiner ersten Klasse im Supermarkt erkannt hat – mit dem Hinweis, sie sei inzwischen schon sehr alt. Alt bin ich aber auch.

Diskutieren Sie auf Facebook unter

Peiner Nachrichten oder mailen Sie an