Mutmacher!

Der rechte Terror von Halle an der Saale am Mittwoch dieser Woche macht fassungslos. Wütend. Und traurig – der geständige Täter hat zwei Menschen erschossen, weitere Menschen wurden verletzt. In seinem Geständnis hat der 27-jährige Täter seine antisemitische und rechtsextremistische Motivation laut Bundesanwaltschaft bestätigt. Die blutige Tat schreckt auf. Doch ist sie wirklich überraschend? Schon länger ist eine Radikalisierung in...