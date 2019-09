Weihnachten, schon wieder

Die Schweißtropfen, welche die Sommerhitze auf die Stirn getrieben hat, sind gerade abgewischt, und gerade am Sonntag hat, zumindest meteorologisch, der Herbst Einzug gehalten. Da kündigen erste Vorboten schon wieder die Weihnachtszeit an. In der Hoffnung auf eine schöne Bescherung, in diesem Fall auf laut wie nie klingelnde Kassen, suchen diverse Geschäfte schon Aushilfskräfte. Alsbald werden auch die Schoko-Weihnachtsmänner in den...