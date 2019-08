Wasser und Schmutz

Die christliche Organisation „Brot für die Welt“ gibt es seit 60 Jahren. Deswegen verteilten Mitarbeiter unter anderem in Peine zuletzt frische Brote als Dankeschön an die Unterstützer und Spender. Dazu wurden aus einem Korb Worte zum Thema Wasser serviert. Das spielt schon in der Bibel eine ganz wichtige Rolle. So gab es diverse Bibelzitate auf den Zetteln – und andere „Sprüche“. Ich zog diesen und überlasse es kommentarlos Ihnen, auf...