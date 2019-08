„Abgehängtes“ Vallstedt

Eine „Vollbremsung“ auf dem Weg in Richtung Süden der Gemeinde Vechelde soll ich gemacht haben: Das erklärt mir eine Leserin aus Vallstedterin. Anlass für diese Feststellung ist mein Zeitungsartikel über die Schützen- und Volksfeste in der Gemeinde: Bodenstedt ist erwähnt als Ort, in dem das Volks- und Schützenfest stattfindet – dann kam die „Vollbremsung“, und Vallstedt mit seinem Schützenfest blieb unerwähnt. Pardon, das geschah nicht in böser Absicht! Die Vallstedterin wiederum erklärt sogleich, ihr Heimatort werde von der Gemeinde vernachlässigt, werde abgehängt. Dass die Rathausverwaltung das ganz anders sieht, ändert an der Sichtweise mancher Vallstedter nichts. Wir jedenfalls werden über das Vallstedter Schützenfest berichten – versprochen.

