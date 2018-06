Beim Peiner Ratsgymnasium ist gerade Andrea Rios Salinas zu Gast – die Schülerin stammt aus Mexiko. Mexiko!? Da war doch was! Ach ja, so eine Fußball-Weltmeisterschaft sollte durchaus auch eine völkerverbindende Wirkung haben – in dem Sinne wäre es wohl wünschenswert, dass jedes Spiel mit einem...