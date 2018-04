Auftakt nach Maß

Es war ein Auftakt der Peiner Veranstaltungen nach Maß: Dicht an dicht drängten sich am Wochenende die Besucher durch die Fußgängerzone, fast so wie in besten Eulenmarkt-Zeiten. Und es gab ja auch eine Menge zu sehen, zum Mitmachen, zum Essen und zu trinken. Dazu dieses tolle Wetter, das bestimmt...