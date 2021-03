Feuerwehr rettet Frau in Adenstedt vor Wildschweinen aus Baum

Ungewöhnlicher Einsatz für die Feuerwehr Adenstedt (Landkreis Peine): Am Freitagabend gegen 20 Uhr erreichte sie der Notruf einer Spaziergängerin. Diese saß in einem Baum fest, eingeklemmt in einer Astgabel! Wie die Feuerwehr berichtet, war die Frau auf einem Feldweg nahe eines Waldes in Adenstedt von einer Wildschweinrotte bedroht worden. Sie flüchtete und kletterte in den Baum. Dank ihres Handys konnte die Freiwillige Feuerwehr Adenstedt die Bedrängte orten und unversehrt aus dem Baum befreien.

