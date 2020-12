Täter beschädigen zwei Verteilerkästen in Ilsede

Nach einer Sachbeschädigung an zwei Verstärkerpunkten (Verteilerkästen für Telefon/Internet) ermittelt die Polizei. Nach ihren Angaben hatten die bislang nicht ermittelten Täter in Ilsede an den Straßen Barbaraweg und auch Zum Gerhardschacht im Vorfeld des 7. Dezember zwei Verstärkerpunkte umgestoßen und hierdurch einen Schaden in noch unbekannter Höhe verursacht. Die Tatzeit könne nicht exakt festgelegt werden. Es sei jedoch nicht auszuschließen, dass die Tat bereits vor Tagen oder Wochen verübt worden sei. Zeugen werden gesucht.

Hinweise an die Polizei Ilsede unter (05172) 370750.

red