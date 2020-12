Ortsdurchfahrt und Schulbau – Millionen Euro für Gadenstedt

Ein Millionenloch droht der finanziell angeschlagenen Gemeinde Ilsede im nächsten Jahr – und das scheint der Gadenstedter Ortsrat im Blick zu haben: Zum Gemeindehaushalt für das kommende Jahr hat das Gremium jedenfalls keine zusätzlichen Wünsche vorgebracht. Wobei im Verwaltungsentwurf zum Haushalt 2021 bereits eine Millionensumme für Gadenstedt enthalten ist:

• Zwei Millionen Euro für die Erneuerung der Ortsdurchfahrt im Nordbereich (zu finanzieren durch Gemeinde, Anliegerbeiträge und Bundesmittel). Fertigstellung (und damit Aufhebung der Vollsperrung ) soll Ende 2021 sein.

• 500.000 Euro für den Neubau der Grundschule an der Feldstraße – ein Millionenprojekt: Diese dreizügige Schule in Gadenstedt soll die bisherigen einzügigen Grundschulstandorte in Gadenstedt, Adenstedt und Groß Lafferde ersetzen.

• 100.000 Euro für die Planung eines Gesamtmedienkonzepts für alle Grundschulen in der Gemeinde Ilsede (unter anderem die in Gadenstedt).

• 120.000 Euro für die Sanierung des Feuerlöschteichs .

• 15.000 Euro für einen Spielplatz im Wohnbaugebiet „Zitterfeld II“.

• 1500 Euro für eine mobile Lautsprecheranlage am Aufsichtsturm des Freibads .

Ilsedes Kämmerer Michael Take erinnert, die künftigen Gemeindehaushalte seien „ Spitz auf Knopf genäht“: Sonderwünsche seien Tabu; eher gehe es darum, weitere Ausgaben zu streichen. Immerhin: Für den Bau des neuen Feuerwehrhauses in Groß Ilsede bekommt die Gemeinde Ilsede einen Landeszuschuss von 860.000 Euro – die Gesamtkosten liegen bei rund 1,6 Millionen Euro.