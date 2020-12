Der Radfahrer musste in einem Krankenhaus in Hannover behandelt werden.(Symbolbild)

Ilsede. Er fährt aus unbekannten Gründen in den Gegenverkehr. Ein Autofahrer kann nicht mehr ausweichen.

Radfahrer nach Unfall in Ilsede schwer verletzt

Schwere Verletzungen hat ein Radfahrer nach einem Unfall auf der Großen Straße davongetragen. Wie die Polizei mitteilt, ist der 56-jährige Radfahrer am Montag, 10 Uhr, aus unbekannten Gründen sehr weit in die Mitte der Fahrbahn gefahren.

Autofahrer kann nicht ausweichen

Ein entgegenkommender Autofahrer in Richtung Hoheneggelsen konnte nicht mehr Ausweichen und beide stießen zusammen. Der Radfahrer musste laut Polizei in einem Krankenhaus in Hannover behandelt werden. Es entstand wohl ein Sachschaden von zirka 100 Euro.

red