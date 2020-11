Rund 25 Bewerber wollen Erster Gemeinderat in Ilsede werden

Die Stelle des Ersten Gemeinderats – zugleich Bürgermeister-Vertreter im Ilseder Rathaus – scheint ein lukrativer Job zu sein. Mehr als 20 Bewerbungen – genauer gesagt um die 25 – seien bei der öffentlichen Stellenausschreibung für den Posten bis zum Ablauf der Frist eingegangen: Das berichtet Michael Take , der diese Position noch bis Jahresende inne hat. Nach seinen Worten haben sich „überwiegend Männer“ beworben.

Einen nahtlosen Übergang zwischen Take und dem künftigen Ersten Gemeinderat gibt es aber nicht: Das Assessment-Center (Personalauswahl) wird vielmehr erst Anfang des nächsten Jahres erfolgen, wenn Bürgermeister Otto Heinz Fründt – zurzeit aus gesundheitlichen Gründen nicht im Dienst – wieder arbeitet.

In Cuxhaven ist auch der Ilseder „Fusionsmacher“ tätig

Am Neujahrstag wird Take für fünf Jahre Kreisrat in der Landkreisverwaltung Cuxhaven: Dort arbeitet er mit dem Ersten Kreisrat Friedhelm Ottens zusammen, der die 2015 vollzogene Fusion der Gemeinden Ilsede und Lahstedt als Vertreter des Landes-Innenministeriums forciert hat. In Ilsede ist Take – zuständig für die „Zentralen Dienste“ und Finanzen – 2016 einstimmig für acht Jahre gewählt worden. In Cuxhaven ist Take verantwortlich für die Ämter Personal/Organisation, Liegenschaften/Beschaffung, Kämmerei, Ordnungsamt und die Stabsstelle Kommunalaufsicht .