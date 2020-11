Die heutige Grund- und Hauptschule in Groß Ilsede war früher die Volksschule – diese Aufnahme zeigt sie im Jahr 1909.

Groß Ilsede. Der „Arbeitskreis Dorfgeschichte Groß Ilsede“ zeigt die Geschichte dieser Straße in seiner neuen Ausstellung.

Schulstraße in Groß Ilsede – einst war sie nur ein Feldweg

Kaum zu glauben: Die Schulstraße in Groß Ilsede ist anfangs nur ein Feldweg zum Wald gewesen – heute befinden sich an dieser Straße Schulen und die Stadionsporthalle: In seiner neuen Ausstellung beschäftigt sich der „ Arbeitskreis Dorfgeschichte Groß Ilsede “ mit der Geschichte der Schulstraße.

„Das erste Haus an der Schulstraße mit der Hausnummer 3 – die Tischlerei Schridde – ist 1866 errichtet worden“, informiert Heinz Diederich, Sprecher des Arbeitskreises. Das Gebäude, das dem davor liegenden Platz ( Bäckerplatz ) seinen Namen gegeben hat, ist 1895 entstanden. „Theodor Pape, dann Heinrich und Ernst Beyes, Erich Klobecke und ab 1920 Otto Atzpodin waren dort als Bäcker tätig“, ergänzt Diederich. Am 1. Mai 1955 wurde dort auch ein kleines Café eröffnet: Joseph Sommer hat 1965 den Betrieb übernommen, 1974 wurde er eingestellt. „Die Ilseder Hütte baute das Schulgebäude zu Wohnungen um“ Auf der gegenüberliegenden Seite wurde 1901 das neue Schulgebäude der „ Gehobenen Privatschule “ als Realschule seiner Bestimmung übergeben. 21 Knaben und 13 Mädchen besuchten zu dieser Zeit die neue Schule, die Ostern 1911 wieder geschlossen wurde. „Die Ilseder Hütte baute das Schulgebäude zu Wohnungen um – sie hat die Schule auch bezahlt“, weiß der Groß Ilseder. Am 21. März 1900 wurde die Volksschule (Schulstraße 5) eingeweiht: 1908 zog man in die heutige Grund- und Hauptschule um. Die alte Volksschule wurde später zum Gemeindebüro , später auch der 1971 gebildeten Gemeinde Ilsede. Die heutige Grund- und Hauptschule soll zu der Zeit die modernste im Königreich Preußen gewesen sein: Davor entstand im Jahr 1977 ein Kiosk mit Trinkhalle , die bis 1984 von Inge Wiese betrieben wurden. Das Ehepaar Kohlhof übernahm den Kiosk und führte die Trinkhalle als Gaststätte „ Fuchsbau “ für 30 Jahre weiter. Der Betrieb wurde später verkauft. Zum Jahresende schließt die Gaststätte „Clubhaus Union“ Neben der 1952 gebauten Mittelschule (später Janusz-Korczak-Schule ) entwickelte sich das Sportzentrum mit dem Stadion und der Sporthalle, zudem befindet sich dort die Astrid-Lindgren-Schule . Nahe dem Wald entstand 1981 das „ Clubhaus Union “, das seit 1985 von Elisabeth Lorenz als Gaststätte bewirtschaftet wird – zum Jahresende wird sie schließen. Die Ausstellung im Schaukasten im Rewe-Supermarkt in Groß Ilsede (Nordeingang) ist in den nächsten zwei Monaten zu sehen.