Die Tat geschah an der Eichstraße.

Nach einer Sachbeschädigung auf einem Gehweg vor dem Rathaus der Gemeinde Ilsede an der Eichstraße zwischen Montag, 9. November, 18 Uhr, und Dienstag, 10. November, 8 Uhr, ermittelt die Polizei. Unbekannte Täter hatten eine Teilfläche des Gehweges mit schwarzer Lackfarbe besprüht und hierdurch einen Schaden in noch unbekannter Höhe verursacht, so die Polizei.

Hinweise: (05172) 370750.

red