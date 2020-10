Ilseder Strabs – Initiative und Hauseigentümer wollen mehr

„Alter Wein in neuen Schläuchen“ – mit diesen Worten kritisiert Michael Zacharias von der Bürgerinitiative (BI) „Wir für Ilsede“ die Entscheidung des Ilseder Gemeinderats zur neuen Straßenausbaubeitragssatzung (Strabs): Der Ratsbeschluss sieht zwar Entlastungen für die Anlieger beim Ausbau von Gemeindestraßen vor, aber keine Abschaffung der Anliegerbeiträge/Straßenausbaubeiträge – einen solchen vollständigen Verzicht fordert nach wie vor jedoch die BI. Auch der Ilseder Haus-, Wohnungs- und Grundeigentümerverein (HWG) äußert sich zum Ratsbeschluss.

„Der Rat hat auf Biegen und Brechen die neue Strabs durchgepeitscht und verkauft das dem Bürger als ,Erleichterung’“, ärgert sich Zacharias: „Die Anliegerbeiträge bleiben, und so wird die Ungerechtigkeit, dass wieder nur der Einzelne zahlt, nicht behoben.“ Dass jetzt die Möglichkeit der Verrentung (Ratenzahlung) bestehe, „mag für den Anlieger im ersten Moment den finanziellen Druck nehmen, doch in letzter Konsequenz muss er die Strabs-Kosten doch bezahlen zuzüglich Zinsen.“ Und nach wenigen Jahren komme eine Grundschuld dazu. Zacharias: „Die Beitragsschuld bleibt bestehen, ob verrentet oder nicht. Wohlgemerkt für eine Straße, die dem Anlieger nicht gehört, sondern der Kommune.“

„Wolfsburg hat die Beiträge abgeschafft“

Die Änderung des Ursprungsentwurfs der Satzungsänderung in Ilsede sei unter anderem dem Einbringen der BI „Wir für Ilsede“ geschuldet, so sei unter anderem die Verrentung von 10 auf 20 Jahre angehoben worden, und eine Stundungsgrenze von 10.000 Euro sei aus dem Entwurf gestrichen worden. Zacharias ist überzeugt: Die neue Strabs bedeute für die Anwohner der Ortsdurchfahrt Gadenstedt (diese Gemeindestraße wird gerade ausgebaut) zwar eine „Linderung“ – dies sei aber nicht das, was „die Anwohner angesichts eines Anliegerbetrags im fünfstelligen Euro-Bereich zum Freudentanz bewegt“. Zacharias verweist auf die „ständig steigenden Baukosten“ und darauf, dass unklar sei, inwieweit sich der reduzierte Anliegerbeitrag für das Rittergut (ursprünglich im sechsstelligen Euro-Bereich) negativ auf die anderen Anwohner auswirke.

„Nicht zuletzt eine stetig wachsende Anzahl von derzeit fast 300 Mitgliedern in der BI zeigt, dass die Unzufriedenheit der Ilseder Bürger groß ist“, verdeutlicht Zacharias. Er verweist auf Wolfsburg, wo es angesichts der Abschaffung der Anliegerbeiträge eine „moderate Erhöhung der Grundsteuer“ gegeben habe. Wenn das schon unsozial sei, was sei dann die Strabs, die „keine Rücksicht auf die Lebensverhältnisse des Einzelnen nimmt“? Durch den Ratsbeschluss ist dem BI-Sprecher zweierlei passiert: „Zum einen wird die Meinung der Strabs-Bürger ignoriert – sie sind weiterhin der ungerechten, veralteten Straßenausbaubeitragssatzung hilflos ausgesetzt. Zum anderen gehen durch die Strabs gleiche Lebensverhältnisse verloren – wir werden zu Bürgern zweiter Klasse gemacht, da nicht jeder zahlen muss für öffentliche Straßen, sie aber jeder nutzen kann.“

„Eine Abschaffung der Strabs scheitert am Wollen der Ratsmitglieder“

Die Strabs sei ein Kann-Gesetz, müsse also nicht angewendet werden. „Eine Abschaffung der Strabs ist in Ilsede möglich, scheitert aber am Wollen der Ratsmitglieder“, beschreibt Zacharias: „Mehr als 400 Gemeinden und neun Bundesländer haben es vorgemacht.“ Die BI „Wir für Ilsede“ werde sich weiterhin intensiv für die Abschaffung der Strabs einsetzen. Der Sprecher kündigt an: „Im nächsten Jahr wollen bei der Kommunalwahl antreten mit dem Ziel, im Gemeinderat die Abschaffung der Strabs in Ilsede herbeiführen.“

Als einen Schritt in die richtige Richtung betrachtet die HWG-Vorsitzende Gisela Janßen die vom Ilseder Gemeinderat beschlossene Strabs, denn sie bedeute eine Entlastung der Anlieger. Auch die Regelung zur Verrentung sei ein „echter Fortschritt“. Laut Gisela Janßen geht die Gemeinde mit der neuen Strabs „einen großen Schritt auf die Anlieger zu, entschärft die finanziellen Belastungen und nimmt vielen Bürgern die Angst, ihr Haus wegen der Zahlung der Straßenausbaubeiträge verkaufen zu müssen“. Gloiechwol sei der Ratsbeschluss nur ein „Zwischenergebnis“, denn der Wunsch des HWG nach Abschaffung der Strabs (also der Anliegerbeiträge/Straßenausbaubeiträge) sei noch nicht erfüllt.

Die Vereinsvorsitzende stellt folgende Forderungen:

• Beteiligung der Anlieger bei der Planung einer Straßenbaumaßnahme Die Anlieger entscheiden darüber, ob und in welchem Umfang die Straße, an deren Kosten sie beteiligt werden sollen, ausgebaut wird. Die Entscheidung ist verbindlich für die Gremien der Gemeinde. Nur dann, wenn Gefahr im Verzug ist, können die Gemeinde-Gremien davon abweichen (eine solche Regelung gibt es in der Gemeinde Vechelde).

• Generell hat die Sanierung einer Straße so zu erfolgen, wie es für den Gebrauch durch die Anlieger notwendig ist. Ausbau-Standards, die darüber hinausgehen und Kosten verursachen, sind jeweils von den Nutzern/Nutzergruppen des Verkehrsweges selbst zu tragen, die diese Standards fordern. Diese Kostenerstattung ist direkt an die Gemeinde zu entrichten. Diese Zusatzkosten dürfen nicht – auch nicht anteilig – in die Anliegerbeiträge mit eingerechnet werden.

• Träger öffentlicher Belange, die die öffentlichen Verkehrswege als Trasse für ihre Ver- und Entsorgungsleitungen nutzen, leisten in der Regel einen Kostenbeitrag bei der Errichtung der Trassen an die Gemeinde. Auch zahlen sie über mehrere Jahre Nutzungsgebühren (Konzessionsabgaben) an die Gemeinde. Diese Einnahmen – die einmaligen und die jährlichen – sind auch anteilig als Einnahmen kostensenkend auf die Anliegerbeiträge anzurechnen. Führen Träger öffentlicher Belange ihre Baumaßnahmen zeitlich abweichend vom Zeitpunkt der Sanierung einer Straße durch, so hat die Gemeinde generell mit diesen eine Vereinbarung zu treffen. Das heißt: Wer zu spät kommt, der hat nach Durchführung seiner Arbeiten generell die gesamte Oberfläche des Verkehrsweges einheitlich wieder herzustellen. Jede Flickschusterei verkürzt die zeitliche Haltbarkeit einer Oberfläche und birgt somit eine zukünftige Kostengefahr für Anlieger und Gemeinde.

• Beschließen die gemeindlichen Gremien, einen höheren Qualitätsstandard an Baumaterial oder Straßenausstattung zu bauen als erforderlich, so gehen die Kosten dafür ausschließlich zu Lasten des Anteils der Gemeinde. Standard ist das, was das Straßenbauamt Wolfenbüttel (Land Niedersachsen) in seinen Richtlinien als solchen bezeichnet.

• Die Kostenentstehung und Abrechnung von Baumassnahmen haben transparent zu erfolgen. Den Anliegern wird zu jedem Zeitpunkt der Planung, Durchführung und Abrechnung der Baumaßnahme Einsicht in alle mit der Maßnahme verbundenen Akten gewährt. Diese Richtlinie tritt zeitlich mit der neuen Satzung in Kraft – sie ist auf alle Abrechnungen anzuwenden, die auf Basis dieser Satzung vorgenommen werden.

Kommentar von Harald Meyer (Redakteur der Braunschweiger Zeitung/Peiner Nachrichten):

„Völlig klar: Der Unmut der Bürger, die für den Ausbau von Gemeindestraßen teilweise sehr hohe Anliegerbeiträge hinzulegen haben, ist verständlich – hier spielt mit Sicherheit auch die Explosion der Baukosten eine Rolle. Dennoch: Das, was der Ilseder Gemeinderat mit seiner neuen Strabs auch an Entlastung für die Anlieger beschlossen hat, ist das einzig Machbare, was (derzeit) möglich ist. Und es ist ganz offenkundig auch der bessere Weg im Vergleich zu den wiederkehrenden Beiträgen, die nach einigen Urteilen nicht gerichtsfest zu sein scheinen. Aus ihrer Sicht völlig zu recht verweist die BI ,Wir für Ilsede’ aber auf die Kommunen, die sich die Abschaffung der Strabs (also der Anliegerbeiträge/Straßenausbaubeiträge) leisten können – die Frage ist aber immer nur im Einzelfall zu beantworten, wie die jeweilige Kommune die Gegenfinanzierung vornimmt. In Ilsede sind die Ausgaben für freiwillige Leistungen (und nur sie können zur Gegenfinanzierung herangezogen werden) äußerst überschaubar, erstrecken sich beispielsweise auf die Sportförderung – soll dort gekürzt werden (was ohnehin nicht reichen würde)? Bliebe nur eine Einnahmeverbesserung (von der nun auch die BI spricht), und es stellt sich die Frage: Ist die Mehrheit der Ilseder wirklich zur Grundsteuerhöhung bereit, um die Anliegerbeiträge abzuschaffen? Ich habe meine Zweifel. Der Entschluss der BI „Wir für Ilsede“, bei den Kommunalwahlen zu kandidieren, ist nur zu begrüßen (auch in Vechelde wollen Strabs-Gegner das tun) – denn eines ist klar: Bei der Verteilung der Gemeindegelder geht es immer auch um Prioritäten – und die können sich ändern, wenn nach Kommunalwahlen der jeweilige Gemeinderat anders zusammengesetzt sein wird. Es bleibt also spannend – in Ilsede und Vechelde. Aber auch in Niedersachsen, denn eigentlich müsste die Landesregierung für gleiche Lebensbedingungen niedersachsenweit sorgen und überall die Anliegerbeiträge komplett übernehmen – doch auch dort gibt es derzeit (andere) Prioritäten.“