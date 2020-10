Klare Mehrheit in Ilsede für Strabs, aber heftige Diskussion

Bevor es zur Abstimmung über die neue Straßenausbaubeitragssatzung (Strabs) kommt, hat der Ilseder Gemeinderat zwei Hürden zu nehmen: Namentliche Abstimmung (die Befragung jedes einzelnen Ratsmitglieds zum Abstimmungsverhalten) und die Aufhebung der Strabs (Verzicht auf Straßenausbaubeiträge/Anliegerbeiträge) hat Ratsmitglied Michael Baum (FW-PB) beantragt. In beiden Fällen hat nur der Oberger dafür, so dass es zum erwarteten Ergebnis kommt: Bei drei Nein-Stimmen (Grüne/Linke) und vier Enthaltung hat der Gemeinderat die neue Strabs gebilligt – Anlieger zahlen künftig weniger Beiträge für den Ausbau von Gemeindestraßen, die Gemeinde mehr.

Zuvor haben in der Einwohnerstunde Strabs-Gegner ihre Position klargemacht, doch die Mehrheitsverhältnisse im Rat wird schnell deutlich. Eine abwägende nimmt allerdings Dirk Hornemann für die CDU ein: Der Christdemokrat spricht bei der beschlossenen Satzung von einem „unbefriedigenden Kompromiss“, aber auch vom „Etappensieg auf den Weg zur Abschaffung der Strabs“. Zudem rechnet Hornemann vor, die Grundsteuerhöhung infolge eines Verzichts auf sämtliche Straßenausbaubeiträge/Anliegerbeiträge bedeute für Hausbesitzer eine Mehrbelastung im erträglichen Rahmen. Kategorisch lehnt Hornemann aber die von den Grünen vorgeschlagenen wiederkehrenden Straßenausbaubeiträge als „Monstrum“ (zu viel Verwaltungsaufwand) ab.

Heiko Sachtleben (Grüne) hingegen verweist auf Sachsen-Anhalt, wo wiederkehrende Beiträge (regelmäßige Beitragszahlung aller Hauseigentümer in einem Bezirk) „seit Jahrzehnten erfolgreich“ angewendet würden. Die herkömmliche, vom Rat bestätigte anlassbezogene Beitragszahlung sei dagegen „nicht zeitgemäß, unsozial und teilweise enorm belastend“, ärgert sich Sachtleben. Örsen Savas (Linke) wiederum fordert die Abschaffung der Anliegerbeiträge: Das Land müsse deren Anteil komplett übernehmen. Auch Baum setzt sich für die Abschaffung dieser Abgaben ein, die wegen der Kostensteigerung im Baubereich „ungerecht, unsozial und existenzbedrohend“ seien. Er verweist auf Hohenhameln und Edemissen, wo die SPD für die Abschaffung sei – in Ilsede aber nicht.

Ans Land glaubt Horst Meldau (FBI) nicht, und die „Gemeinde Ilsede kann sich die Gegenfinanzierung bei Abschaffung der Anliegerbeiträge nicht leisten“. Die beschlossene Satzung mit geringeren Anliegerbeiträgen sei ein „Kompromiss“; die Belastung durch diese Abgabe für die Bevölkerung bewege sich angesichts der möglichen Ratenzahlung im „zulässigen Bereich“.

Auch Jörg Gilgen (SPD) spricht von der Zukunftsmöglichkeit einer Übernahme der Anliegerbeiträge durch das Land, doch derzeit sei das unrealistisch. Für das klamme Ilsede sei die beschlossene Satzung daher das derzeit einzig finanziell Machbare: Gilgen verweist auf den „zweistelligen Millionenbetrag“, der in der Gemeinde in den nächsten 10 bis 15 Jahren alleine für die Straßenausbau erforderlich sei. Und er stellt die Frage, ob eine Grundsteuererhöhung im Zuge der Abschaffung der Strabs gerecht sei. Ilse Schulz (FBI) spricht sich ebenfalls für die beschlossene Strabs aus, erinnert an den Ilseder Sparzwang um Zuge der Gemeindefusion (Zukunftsvertrag) und behauptet: „Aufgrund der Gebühren und Beiträge wird in der Gemeinde Ilsede niemand verhungern.“

Eckpfeiler der beschlossenen Straßenausbaubeitragssatzung (Strabs) – dieses Paket soll die Anlieger laut SPD insgesamt um „20 bis 25 Prozent“ entlasten:

• Reduzierung der Straßenausbaubeiträge/Anliegerbeiträge um zehn bis 15 Prozent (entsprechend höherer Gemeindeanteil).

• Zuschüsse werden auf den beitragsfähigen Gesamtaufwand angerechnet, soweit der Zuschussgeber nichts anderes bestimmt – also auf die Anliegerbeiträge und den Gemeindeanteil (bislang nur auf den Gemeindeanteil).

• Für Anlieger gibt es die Möglichkeit einer Verrentung (Ratenzahlung des Beitrags) – und zwar über bis zu 20 Jahre bei einer Mindestrate von 600 Euro im Jahr (jährliche Verzinsung bei zwei Prozent, keine Prüfung der finanziellen Situation der Anlieger).

• Eckgrundstücksvergünstigungen.