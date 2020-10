Die Herbstferien stehen vor der Tür, und auch dann soll es für die Kinder und Jugendlichen in der Gemeinde Ilsede nicht langweilig werden: Für die Zeit vom 12. bis 23. Oktober haben das Team vom Ilseder Ferienprogramm und die Gemeindejugendpflege Aktionen auf die Beine gestellt – erforderlich sind eine Anmeldung und ein Ferienpass erforderlich.

Der neue Ferienpass wird bei der Anmeldung kostenlos ausgegeben, sofern für die Sommerferien bereits ein solcher Pass erworben wurde (diesen zur Anmeldung mitbringen): Er kostet fünf Euro (sofern kein Ferienpass für die Sommerferien erworben wurde) und kann bei der Anmeldung gekauft werden. Das Programmheft und die Anmeldung zu den Veranstaltungen sind erhältlich: Adenstedt: Der kleine Laden; Bülten: Postagentur Schuchardt; Gadenstedt: Postagentur Junkernberg; Groß Bülten: DRK-Kleidershop; Groß Ilsede: Buchhandel Quindel, Hartwig´s Essen Trinken Feiern, Teehaus Weide; Groß Lafferde: Fleischerei Schierding; Klein Ilsede: Landbäckerei Grete; Oberg: Fleischerei Müller; Ölsburg: Edeka-Center an der Info, Badehaus Ölsburg (zu den Öffnungszeiten), Classic Tankstelle Klimaschka.

Die Anmeldung wird im Jugendzentrum Badehaus (rechter Eingang) in Ölsburg, An der Fuhse 2, nur bei Vorlage des unterschriebenen Anmeldebogens entgegen genommen – und zwar am Mittwoch, 7. Oktober, von 18 bis 20 Uhr.