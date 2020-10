Ilseder Gleichstellungsbeauftragte hilft Frauen und Männern

Der Kampf um die Gleichstellung von Frauen und Männer in der Gesellschaft – er wird zuweilen mit ungewöhnlicher Schärfe ausgetragen. Und auch mit „Unwahrheiten“, wie Carolin Koch bedauernd feststellt. „Wenn zur Lebenssituation der Frauen Unwahrheiten verbreitet werden, ist das nicht hilfreich“, tadelt die neue Gleichstellungsbeauftragte der Gemeinde Ilsede und Nachfolgerin von Julia Kögler.

Für Schwarz-Weiß-Malerei jedenfalls scheint Carolin Koch nicht zu haben sein: Schließlich gehört die 30-Jährige zu der Generation, die ehrlich erkennt, in Deutschland „ist schon Einiges zur Gleichbehandlung verwirklicht“. Aber: „Das Ziel – die Gleichstellung von Frau und Mann in allen Bereichen – haben wir noch nicht erreicht.“ Sie freue sich darauf, in diesem Prozess mitwirken zu können. Und dazu gehöre auch, Anlässe wie den „Internationalen Frauentag“ am 8. März für Aktionen zu nutzen und die Ungleichbehandlung der Geschlechter zu kritisieren.

Wobei Carolin Koch bei ihrer Arbeit ausdrücklich nicht nur die Rathausverwaltung (etwa Stellenbesetzung) im Blick hat, sondern alle Menschen in der Gemeinde unterstützen möchte. „Ich sehe mich als Ansprechpartnerin für die gesamte Bevölkerung“, beschreibt die Braunschweigerin, die aus dem Ruhrpott stammt sowie in Stederdorf und Peine gelebt hat, ihre Berufsauffassung. Für alle Menschen mit Problemen im privaten oder beruflichen Bereich. Für alle Menschen – also Frauen wie Männer gleichermaßen. Lösungen ließen sich sicherlich finden, ist Carolin Koch überzeugt – und sei es mit Hilfe der vielen Beratungsstellen außerhalb des Rathauses.

Voraussetzung dafür, als Gleichstellungsbeauftragte wahrgenommen zu werden, ist es, dass die Menschen von ihr wissen: Daher sieht sich die studierte Erziehungs- und Bildungswissenschaftlerin, die bei der Autostadt Wolfsburg als Projektmanagerin in der Bildungsabteilung gearbeitet hat, in der „Kennenlern-Phase“. Sich bei Vereinen und Verbänden vorzustellen, zu zeigen, dass sie sich für die Menschen und ihre Nöte interessiert: Das steht derzeit im Mittelpunkt für Carolin Koch, die eine Halbtagsstelle inne hat und als Hobby das Laufen angibt.

Oft fällt das Wort „Klischee“, dem niemand verhaftet sein solle: Mit erfrischender Offenheit spricht die Gleichstellungsbeauftragte auch von „Männern, die ebenso mit Ungleichheiten zu kämpfen haben“, und von Frauen, die „möglicherweise – aus welchen Gründen auch immer – beruflich nicht aufsteigen wollen, sondern mit ihrer jetzigen Tätigkeit zufrieden sind“. Und so gelte es, beispielsweise die gängige These – „Frauen verdienen weniger Geld als Männer“ – zu hinterfragen. Carolin Koch: „Frauen müssen die gleichen Chancen bekommen wie Männer – so dass sie zumindest die Möglichkeit haben, sie auch zu nutzen.“

Carolin Koch ist dienstags bis donnerstags von 8 bis 13 Uhr im Groß Ilseder Rathaus zu erreichen: Telefon (05172) 411141 und unter gleichstellungsbeauftragte@ilsede.de per Mail.