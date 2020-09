Hohenhameln. Der Unfall ereignete sich am Donnerstagmittag zwischen Rötzum und Ohlum hinter einer Kurve.

Auto überschlägt sich – Fahrerin aus Hohenhameln in Klinik

Eine 57-Jährige ist am Donnerstag gegen 14 Uhr auf der Kreisstraße zwischen Rötzum und Ohlum mit ihrem Peugeot hinter einer Kurve aus ungeklärter Ursache von der Fahrbahn abgekommen und durch einen Graben geschlittert. Am Ende überschlug sich der Wagen.

Frau hat sich selbst befreit

Bei Eintreffen der ersten Einsatzkräfte war die Frau bereits aus ihrem Auto geklettert. Die Feuerwehr klemmte die Batterie ab und sicherte die Einsatzstelle. Die 57-Jährige kam zur weiteren Untersuchung in ein Krankenhaus, teilt die Feuerwehr mit.

Unfall am Dienstag fast an gleicher Stelle

Bereits am Dienstmittag ereignete sich auf derselben Strecke unweit der jetzigen Einsatzstelle auch ein Verkehrsunfall, der relativ glimpflich am Baum endete. Auch dieser Fahrer wurde zur weiteren Untersuchung in ein Klinikum gebracht.

Im Einsatz waren die Ortswehren aus Ohlum, Hohenhameln und Harber mit fünf Fahrzeugen und 30 Kräften, der Rettungsdienst und die Polizei.

red