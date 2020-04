In Groß Ilsede golft man ohne Schläger, aber mit Scheibe

Viele Disc-Golfer halten ihn für den schönsten Parcours der Region: das ehemalige Hüttengelände in Groß Ilsede. Die Anlage ist die Heimat des Peiner Vereins „Eulennest“, der 2013 gegründet wurde und aktuell 60 Mitglieder zählt. „Wir sind ohne Zweifel eine Hochburg in Sachen Discgolf“, erklärt Vorsitzender Marc Brückner, den unsere Zeitung in Coronazeiten gemeinsam mit seinem Stellvertreter Stefan Leube vor Ort traf.

Die Corona-Krise geht auch nicht an den Disc-Golfern vorbei

Auch der Verein ist von der Corona-Krise betroffen, zahlreiche Turniere sind bereits abgesagt worden. Dazu zählen die Deutschen Meisterschaften und Landesmeisterschaften, die erstmals ausfallen werden. „Ein herber Schlag, denn wir stecken mitten in der Trainingsphase und hoffen, dass man bis September vielleicht wieder einsteigen und einige Wettbewerbe nachholen kann“, sagt Brückner vorsichtig optimistisch. Normalerweise spiele man die sogenannte German-Tour, die gewertet und durch die der beste Spieler Deutschlands ermittelt werde.

Zurzeit ist nur ein beschränkter Spielbetrieb möglich. Durch die Verordnungen der Bundesregierung dürfen nur ein oder zwei Spieler gleichzeitig auf die Bahnen mit verschiedenem Schweregraden. Bis dato sind schon rund 30 Wettbewerbe abgesagt oder verschoben worden.

Die Parcours müssen gepflegt werden, doch wegen der Pandemie fehlen Einnahmen

Die Anlage auf dem Hüttengelände ist ein 18-Bahnen-Parcours und sehr beliebt bei den Mitgliedern des Eulennests. Ansonsten gehören noch die Anlagen in Lengede am Seilbahnberg und der Heywood-Park in Peine zu den bespielbaren Parcours im Kreis – alle drei sind vereinsinterne Plätze. „Das können nur wenige Regionen aufweisen“, ergänzt Leube und betont, der Parcours am Hüttengelände sei mithilfe der Tee-Timers aus Wolfenbüttel einst geplant und errichtet worden. Das Besondere: es gibt kurze und lange Bahnen, eine Insel ohne Sichtkontakt zum Korb, auch muss eine Schlucht überworfen werden – kein leichtes Unterfangen. Hinzu kommt erschwerend oft eine frische Brise auf dem Hochplateau. „Dadurch werden manche Würfe unberechenbar und schwierig“, weiß Brückner.

In der Corona-Krise fehlen nun auch wichtige Einnahmequellen. Denn die Einnahmen bestehen aus drei Säulen: Sponsoring, Mitgliedsbeiträge und die finanziellen Spritzen bei den organisierten Turnieren. „Das Geld fehlt, da die Anlagen in Schuss gehalten werden müssen, unter anderem Parcoursanbau und Pflege wie Rasenmähen, Körbe ausbessern und Abwürfe neu pflastern“, zählt Stefan Leube auf.

Gründung des „Eulennest“ erfolgte im Oktober 2013

Im Sommer 2013 lernten sich nach und nach die Gründungsmitglieder beim Discgolfen, sei es beim Training, Spielen oder auf Turnieren kennen. Alle hatten etwas gemeinsam: einmal gespielt und sie waren besessen von diesem tollen Sport an der frischen Luft, der seinen Ursprung in Amerika und Skandinavien hat. Das war schließlich die Geburtsstunde des ersten Discgolf Vereins im Peiner Land, das „Eulennest“ war geboren. Ende Oktober 2013 war es schließlich soweit, der Verein gründete sich mit zunächst zwölf Spielern. Und die Mitgliederzahl stieg stetig. Gespielt wird mit einer Frisbee ähnlichen Scheibe (150 bis 180 Gramm schwer), die in einen Gitterkorb befördert werden muss. „Die Trend-Sportart hat sich in den letzten Jahren in Deutschland stark entwickelt und erfreut sich einer immer größer werdenden Beliebtheit“, sagt der Vorsitzende. Das mag zu einem daran liegen, das Jung und Alt spielen können und dass man schnell ein Erfolgserlebnis für sich verbuchen kann.

Im Umkreis von 50 Kilometern von Peine aus gebe es Brückner zufolge mittlerweile mehr als elf Parcours in näherer Umgebung und bilde so die Discgolf-Hochburg in Deutschland. Eine Bahn besteht aus einem Abwurfpunkt, dem sogenannten Tee und einem Metallkorb als Ziel. Dabei unterscheidet man Weitwurfscheiben für Würfe bis zu über 100 Meter, Mitteldistanzscheiben für Würfe von etwa 40 bis 80 Meter und Putter für die letzten Meter in den Korb. Angesagt sind bei der Ausführung unter anderem Koordination, Kondition (bei Turnieren), Konzentration. Zudem wird die gesamte körperliche Muskulatur beansprucht.

Die „Eulen“ wollen einmal die deutschen Meisterschaften ausrichten

Einen Wunsch haben die „Eulen“: Sie wollen einmal die Deutsche Meisterschaft ausrichten und somit ihren Sport noch populärer machen.

Momentan wird das Gelände in Ilsede umgebaut, weil einige Grundstücke zur wirtschaftlichen Nutzung verkauft werden. Dadurch wird das bespielbare Areal für 18 Bahnen kleiner. Einige Körbe sind dabei schon umgesetzt worden.