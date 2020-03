Sechs Corona-Infizierte in Gadenstedter Seniorenheim

In der Seniorenresidenz Brockenblick in Gadenstedt haben sich sechs Bewohner mit dem Corona-Virus infiziert.

Nun ist die Katze aus dem Sack: Bei dem Seniorenpflegeheim, in dem es sechs Corona-Infizierte gibt, handelt es sich um die Einrichtung Brockenblick in Gadenstedt: Das teilt Landkreissprecher Fabian Laaß mit. Noch am Sonntag wollte er den Namen des Seniorenheims auf Anfrage unserer Zeitung nicht nennen.

Dem Sprecher zufolge hat das Kreis-Gesundheitsamt in der vergangenen Woche zunächst bei einer krankheitsverdächtigen Bewohnerin der Seniorenresidenz einen Abstrich abgenommen. „Nachdem sich der Verdacht am Folgetag bestätigt hat, begann das Gesundheitsamt noch am Abend des gleichen Tags mit den Ermittlungen“, beschreibt Laaß. Weitere Bewohner und Mitarbeiter – mit unterschiedlichen Symptomen – seien abgestrichen, Kontaktpersonen festgestellt und Isolationsmaßnahmen zum Schutz der nicht erkrankten Personen getroffen worden. Im Zuge der Isolationsmaßnahmen wurden die Bewohner in Einzelzimmern mit Nasszelle untergebracht. Die Pflege der Bewohner erfolgt nur noch mit Schutzkleidung.

„Die Verantwortlichen vor Ort haben sehr gut reagiert und frühzeitig das Gesundheitsamt eingebunden“, lobt Laaß.. Außerdem waren die vom Gesundheitsamt empfohlenen Maßnahmen bereits umgesetzt. Nachdem am Samstagnachmittag durch das Labor des Niedersächsischen Landesgesundheitsamtes fünf weitere Infektionen bei Bewohnern des Seniorenheims bestätigt wurden, fand am Sonntag eine Abstrichuntersuchung bei allen Bewohnern und Mitarbeitern der Einrichtung statt. Laaß: „Mit den Ergebnissen ist in den nächsten Tagen zu rechnen.“

Weitere Maßnahmen werden abhängig von den noch ausstehenden Untersuchungsergebnissen durch das Gesundheitsamt in die Wege geleitet. Sollten weitere positive Abstrichergebnisse vorliegen, werden die in Frage kommenden Kontaktpersonen (Angehörige, Ärzte, Therapeuten) vom Gesundheitsamt kontaktiert.

Die Heimaufsicht des Landkreises Peine hat telefonisch Kontakt zu allen Senioren- und Pflegeheimen auf Kreisgebiet aufgenommen, um auf die gültigen Vorschriften hinzuweisen sowie die Heimleitungen in Bezug auf Hygienehinweise zu sensibilisieren und informieren. Zudem steht mit Anke Bode in der Kreisverwaltung unter der Telefonnummer (05171) 4019106 eine Ansprechpartnerin für die Fragen der Heimleitungen bereit.

Der Kreisausschuss (KA) hat außerdem mit einem kurzfristigen Umlaufbeschluss einstimmig weitere 1,5 Millionen Euro für den Kauf von Schutzmaterialien bereitgestellt. „Damit können wir die dringend erforderliche Versorgung des Rettungsdienstes, der niedergelassenen Ärzte, der Hilfsorganisationen und Hilfskräfte, sowie der Senioren- und Pflegeheime und des Klinikums Peine mit Schutzanzügen, Schutzmasken und Desinfektionsmittel sicherstellen“, erklärt Landrat Franz Einhaus, der der Kreispolitik für diese schnelle Entscheidung dankt.

Mit dem Geld werden 31.000 Schutzanzüge, 1,548 Millionen Klinikmasken und täglich 100 Liter Desinfektionsmittel gekauft. Über die Verteilung entscheidet der Krisenstab des Landkreises Peine anhand einer Prioritätenliste.