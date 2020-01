Ilseder Wito wirbt bei Messen für Landkreis Peine

Auch in diesem Jahr wird die kreiseigene Wirtschafts- und Tourismusfördergesellschaft (Wito) mit Sitz in Ilsede den Landkreis Peine auf bedeutenden Messen und Veranstaltungen in der Region präsentieren. Los geht es mit der abf (Messe für aktive Freizeit) in Hannover: Rund 550 Aussteller...