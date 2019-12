Kassenbonpflicht – Klein Ilseder Tankstellenbetreiber klagt

Artus Schukat mit einem Bon an der Kasse in seiner Tankstelle.

Ilsede. Artur Schukat hält das neue Gesetz nicht für sinnvoll, um die Umsatzsteuerhinterziehung in Deutschland zu bekämpfen.

Einen „Umsatzsteuerbetrug in Milliardenhöhe“ sieht Bundesfinanzminister Olaf Scholz (SPD) deutschlandweit – und das „Jahr für Jahr“. Seine Antwort im Kampf gegen dieses Vergehen: die Kassenbonpflicht, die ab Neujahr gilt. „Ich will überhaupt nicht kritisieren, dass die Bundesregierung Steuerhinterziehung bekämpft – ich wünsche mir das sogar“, stellt Artus Schukat klar. Die von der damaligen schwarz-roten Bundesregierung bereits 2016 beschlossene Kassenbonpflicht sei aber „ein Vorgehen auf dem falschen Feld“, und sie sei „übers Ziel hinausgeschossen“, ist der Tankstellenbetreiber aus Klein Ilsede überzeugt.

Manche Händler oder Gastronomen gäben die vom Kunden kassierte Umsatzsteuer nicht an den Staat weiter, hat der Minister gegenüber unserer Zeitung gesagt. Dafür würden Kassen manipuliert, Umsätze nicht richtig verbucht oder später wieder ausgebucht. „Das kann sich unser Land nicht gefallen lassen“, sagt Scholz – um dem Einhalt gebieten, gebe es ab Neujahr die Kassenbonpflicht.

Schukat hingegen verweist darauf, dass seine Tankstelle – wie viele andere im Handel – schon seit Jahren gemäß den Vorschriften eine elektronische Kasse habe: „Mit dieser Dokumentation kann ich jedem nachweisen, dass ich – vor eineinhalb Jahren oder wann auch immer – jemanden eine Süßigkeit verkauft habe.“ Die Kassenzettelpflicht sei also zum Nachweis des Umsatzes gar nicht nötig, ein Umsatzsteuerbetrug nicht möglich. „Dieses neue Gesetz ist für mich also mindest doppelt gemoppelt“, ist der 58-Jährige überzeugt, der seit mehr als 20 Jahren die freie Tankstelle in Klein Ilsede betreibt.

Mehr noch: „Die Kassenbonpflicht bedeutet für uns mehr Arbeit und mehr Kosten – und sie schädigt auch noch die Umwelt“, sagt Schukat. 500 bis 800 Kunden pro Tag kämen zu seiner Tankstelle. „Davon wollen minimum 40 Prozent gar keinen Bon haben“, rechnet er vor – für die muss er aber nach dem neuen Gesetz trotzdem Bons ausdrucken. Die Ausgaben für Papier für sein Unternehmen würden also steigen. Da es zudem keine „Kassenbonmitnahmepflicht“ für Kunden gebe, landeten diese Belege sicherlich noch auf dem Tankstellengelände im Papierkorb. „Wir müssen die Kassenzettel dann entsorgen – auf unsere Kosten“, beschreibt er. Ausgedruckt seien die Belege auch noch auf Thermopapier, das beschichtet und daher ökologisch nicht unbedenklich sei – „es ist jedenfalls kein Altpapier“. Dies alles sei zu berücksichtigen, wenn „wir künftig selbst für Kleinstbeträge von 20 Cent für eine Süßigkeit einen Bon ausgeben müssen“. Diese Kassenbonpflicht betreffe den gesamten Handel und das Handwerk, also Millionen in Deutschland – und zwar vom Bäcker bis bis zum Tankstellenbetreiber: Daran erinnert Schukat.

Auf einem Vordruck (Formular) des Tankstellenverbands hat Schukat daher beim Peiner Finanzamt gegen die Kassenbonpflicht Einspruch erhoben – vergebens: Diese Verpflichtung bedeute „keine außergewöhnlichen Härten“ für die Geschäfte/den Handel/das Handwerk, der Protest sei daher abzulehnen, zitiert er aus dem Antwortschreiben des Finanzamts. Zwar hat Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU) seinen Ministerkollegen Scholz zur Streichung des Kasseenzettelpflicht-Gesetzes aufgefordert – aber ebenfalls vergebens. Wobei dieses Gesetz 2016 auf den damaligen Finanzminister Wolfgang Schäuble (CDU) zurückgeht – Scholz hat es übernommen.