Randalierer verletzt drei Polizisten im Landkreis Peine

Zunächst randalierte er vor einem Haus in Ilsede, anschließend verletzte er drei Polizisten: Die Peiner Polizei nahm am frühen Montagmorgen einen 29-Jährigen fest. „Er zeigte sich offenbar sehr aggressiv und führte einen Bullterrier mit sich“, schreibt die Polizei in ihrem Bericht.

Peiner verletzt drei Polizisten: Strafverfahren eingeleitet

Vier Polizisten brachten den Peiner zu Boden, legten ihm Handschellen an. weil er sich massiv gewehrt hat. Gegen den Hund setzten die Beamten Pfefferspray ein. Bei der körperlichen Auseinandersetzung wurden drei Polizisten (23, 35, und 38 Jahre alt) leicht verletzt. Gegen den 29-Jährigen wurde ein Strafverfahren eingeleitet. feu