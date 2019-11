Zwei Einsätze für Feuerwehren der Gemeinde Hohenhameln

Am Samstagabend überschlug sich dieser Audi-Fahrer auf der B 494 bei Bründeln.

Die Feuerwehr der Gemeinde Hohenhameln berichtet von zwei Unfällen am Samstag.

Die Ortsfeuerwehr Hohenhameln sei zunächst am Samstagmittag über digitale Meldeempfänger zu einem Verkehrsunfall mit einem Behinderten-Transporter in die Clauener Straße (B 494) alarmiert worden, berichtet Sebastian Haupt, Gemeinde-Pressewart der Feuerwehren Hohenhameln. Bei diesen Auffahrunfall seien alle Beteiligten mit dem Schrecken davongekommen. Es habe nur Sachschaden gegeben. „Die Einsatzkräfte reinigten die Bundesstraße und konnten diese wieder freigeben“, so Sebastian Haupt weiter.

Um 22.11 Uhr seien die Ortswehren Clauen und Hohenhameln dann zu einem Verkehrsunfall auf der B 494 bei Bründeln mit „eingeklemmter Person“ alarmiert worden. Ein Audi-Fahrer sei von der Fahrbahn abgekommen und habe sich überschlagen.

Die Polizei Peine teilte zu diesem Unfall mit: „Der 31-jährige Fahrer eines Audi kam nach links von der Fahrbahn ab. Es besteht der Verdacht, dass der Fahrer unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stand.“

„Beim Eintreffen der Clauener Kameraden um Einsatzleiter Andreas Bock war die Person bereits befreit und von Ersthelfern betreut worden“, berichtet Sebastian Haupt. Die Hohenhamelner Kräfte seien daher wieder eingerückt, die aus Clauen hätten bis zur vollendeten Bergung die Einsatzstelle ausgeleuchtet und abgesichert.