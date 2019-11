Ralf Renner erhält in Peine den Freischießen-Orden

Großes Vertrauen haben die Peiner Schützen am Sonntagabend in der Bürgerversammlung dem Bürgerschaffer Thomas Weitling entgegen gebracht und ihn einstimmig wieder gewählt. Weitling hatte sich zum 11. Mal zur Wahl gestellt. Als Gralshüter der Freischießen-Traditionen und Organisator des Festes an...