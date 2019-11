In der Ölsburger Trinitatiskirche spielen Pastoren Theater

Einen ganz besonderen Gottesdienst feierte die Region Südost des evangelisch-lutherischen Kirchenkreises Peine zum Reformationstag. In der Trinitatiskirche gab es ein lustiges Pastoren- und Diakonentheater, bei dem auch einige Teamer mitwirkten. „Reformationstag? Gibt es da was zu feiern? Ja!“, so...