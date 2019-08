Britta Ahrens zeigt „Weibsbilder“ im Ilseder Rathaus

„Weibsbilder“ – so nennt Britta Ahrens ihre Ausstellung, die sie im Ilseder Rathaus zeigt.

Britta Ahrens, die in Peine wohnt, präsentiert in dieser Bildersammlung ihre Acrylmalereien, auf denen Frauen in verschiedensten Situationen zu sehen sind. Die Eröffnung der Ausstellung im Rathaus in Groß Ilsede, Eichstraße 3, beginnt am Freitag, 23. August, um 18.30 Uhr – Besucher sind ausdrücklich eingeladen. Zu sehen sind die Werke bis einschließlich Freitag, 25. Oktober, und zwar zu den Öffnungszeiten des Rathauses: Montag und Donnerstag 8 bis 18 Uhr, Dienstag und Mittwoch 8 bis 13 Uhr; zusätzlich Dienstag 14 bis 15.30 Uhr und Freitag 8 bis 12 Uhr.

Britta Ahrens, geboren 1964 in Münster: ab 2006 Spezialisierung in der Malerei auf Acryltechnik; seit 2010 selbstständig als freischaffende Künstlerin; 2013 Gründung des Künstlerstammtischs in Peine; 2013 Umzug ins Atelier am Markt 22 in Peine; seit 2013 Organisation der offenen Ateliers im Peiner Land, Organisation „Kunst am Zug“ und „U20- Junge Kunst im Peiner Land“; 2014 Verleihung des Bodenstedt-Preises für Kunst und Kultur durch die Stadt Peine; 2015 Gründung der Künstlervereinigung „Künstler im Peiner Land“ (KiP); seit 2015 Projekt „2SAM1MALIG“gemeinsam mit Jasmin Maavenian; seit 2017 professionelle Organisation von Events im Kulturbereich.