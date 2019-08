Die Ilseder Gebläsehalle ist am Samstag wieder der Ort der Custom-Car-Night.

Custom-Car-Night am Samstag auf Ilseder Hüttengelände

1600 getunte Fahrzeug und 5000 Besucher – das ist die Bilanz gewesen bei der „Custom Car Night“ des VW- und Audi-Clubs Peine (VACP) im vergangenen Jahr: Am Samstag steht die zehnte Auflage dieses Events in der Gebläsehalle auf dem Ilseder Hüttengelände an.

„Es erwarten euch unter anderem 45 Stellplätze für Fahrzeuge sowie fünf Stellplätze für Motorräder in der Gebläsehalle“, kündigt der VACP an – dabei geht es um die Bewertung dieser Vehikel, die in einer professionellen Beleuchtung auf einer Bühne präsentiert werden. Darüber hinaus werden unter anderem geboten: Showacts, sexy Carwash und DJ mit Musik. Als Parkplätze stehen bereit: 700 auf Asphalt, 400 auf Schotterplatz und 900 auf einer Wiese.

Wer beim Fahrzeugwettbewerb mitmachen will, bewerbe sich unter bewerbung-ccn@vacp.demit per Mail mit folgendem Inhalt: maximal drei aussagekräftige Fahrzeugbilder und kurze Fahrzeugbeschreibung. Eintritt: Autos inclusive aller Beifahrer zehn Euro, Motorrad acht Euro, Fußgänger drei Euro.

Die Custom-Car-Night am Samstag, 17. August, in der Gebläsehalle auf dem Ilseder Hüttengelände steigt von 17 Uhr bis Mitternacht. Weitere Infos unter www.vw-audi-club-peine.de im Internet.