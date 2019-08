Sachbeschädigung – Polizei Peine sucht Zeugen

Nach Sachbeschädigungen in Ölsburg und Peine ermittelt die Polizei. Nach ihren Angaben haben Unbekannte in der Nacht zu Sonntag den Lack zweier an der Friedenstraße in Ölsburg abgestellter Autos zerkratzt. Betroffen waren ein Audi und ein Ford. Der entstandene Sachschaden wird auf zirka 2000 Euro geschätzt, so die Polizei weiter. In Peine zerstörten Unbekannte in der Nacht zu Montag zwei Scheiben eines zum Parken auf dem Von-Ketteler-Platz abgestellten Hyundais. Der Schaden wird mit rund 2000 Euro angegeben.

