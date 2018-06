Auto schleudert gegen Haus in Groß Lafferde

Groß Lafferde . Ein Verkehrsunfall ereignete sich am Samstag um 3.30 Uhr auf der Bierstraße (Bundesstraße 1) in Groß Lafferde. Ein 22-Jähriger aus Groß Ilsede wollte mit seinem Auto von der Ludwig-Jahn-Straße (Bundesstraße 444) nach links in die Bierstraße einzubiegen. „Dabei beschleunigte er seinen Wagen...