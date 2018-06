Christina Böhme zu Gast in der Heimatstube

Münstedt Der Heimat- und Kulturverein Münstedt lädt alle Interessierten ein zum Aktionsnachmittag am Sonntag, 10. Juni, von 14 bis 17 Uhr in die Heimatstube in Münstedt, Alte Schulstraße 2. Zu Gast ist diesmal Christina Böhme, teilt der Verein mit. Die Künstlerin aus Münstedt...