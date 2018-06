Volksfestschießen in Gadenstedt

Gadenstedt Das Schießprogramm für das Volksfest in Gadenstedt (22. bis 24. Juni) steht; Austragungsort ist der Schießstand, Am alten Sportplatz. Am Samstag, 9. Juni, findet von 15 bis 18 Uhr das Königs- und Pokal/Preisschießen statt. Ausgeschossen werden: Bürgerkönig, Damenkönigin, Jugend-, Junggesellenkönig,...