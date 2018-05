Unbekannte stehlen Motorroller in der Oberger Hauptstraße

Ilsede Unbekannte haben am Sonntag, 27. Mai, zwischen 3 und 11.30 Uhr einen verschlossen abgestellten Motorroller von einem Grundstück in der Oberger Hauptstraße in Ilsede entwendet. Wie die Polizei mitteilt, handelt es sich bei dem Motorroller um ein älteres Modell der Marke Yamaha in den Farben Schwarz,...