Ilsede Es wird immer wieder gemacht – und manchmal geht es schief. Am Freitag gegen 16 Uhr legte eine 23-Jährige nach Polizeiangaben in der Friedenstraße in Ilsede ihre Geldbörse und ihr Smartphone Galaxy S8 auf dem Autodach ab. Das nutzte ein Dieb aus und stahl Geld und Telefon in einem unbeobachteten Moment. Schadenshöhe: rund 320 Euro.arg

