Mehrere Autos aufgebrochen

Ilsede Die Polizei Peine berichtet von diversen Autoaufbrüchen. In der Nacht zu Freitag sei in Ilsede, in der Erlenstraße, die Seitenscheibe eines dort abgestellten Audi eingeschlagen und aus dem Inneren des Fahrzeuges eine Umhängetasche entwendet worden. Die Schadenshöhe liege bei rund 500 Euro. Im gleichen Zeitraum sei ebenfalls in der Erlenstraße ein Mercedes-Stern von einem dort abgestellten Daimler Benz abgebrochen und von bisher unbekannten Tätern mitgenommen worden. Hier könne die Schadenshöhe noch nicht beziffert werden. Einen weiteren PKW-Aufbruch habe es in der Nacht zu Freitag in der Straße Schönebeck in Ilsede gegeben. Hier sei die Seitenscheibe eines Mitsubishi eingeschlagen und aus dem Inneren des Fahrzeuges ein Ladekabel gestohlen worden. Die Schadenshöhe liege bei rund 530 Euro.arg

