Ortsrat spricht über Burgplatz

Ölsburg Die nächste Sitzung des Ortsrats Ölsburg findet am Montag, 14. Mai, von 19 Uhr an in der Gaststätte Klause im Erzweg 1 statt. Auf der Tagesordnung steht die Umgestaltung des Burgplatzes inklusive der Gründung des Fördervereins „Sanierung Burgplatz Ölsburg“. Weiterhin wird über die Vorschlagsliste...