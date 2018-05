Heimatverein eröffnet Sonntag die Saison

Münstedt Der Heimat- und Kulturverein Münstedt eröffnet die Saison in der Heimatstube am Sonntag, 13. Mai, um 14 Uhr. Gast beim Aktionsnachmittag in der Alten Schulstraße 2 ist Gerlinde Bonneberg. Sie zeigt die Herstellung von Pop-up-Grußkarten. Die filigranen, aufwendigen Karten werden mit Schablonen,...