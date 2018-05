Verkaufsoffener Sonntag in Ilsede mit vielen Läden

Ilsede . Zu einem verkaufsoffenen Sonntag lädt der Gewerbeverein „Ilsede.nett“ am Sonntag, 6. Mai, ein. Unter anderem beteiligen sich die Märkte im Sondergebiet Heise an der Gerhard-Lukas-Straße in Ölsburg an der Aktion: Dort haben die vier Märkte – der Repo-Markt, der Repo-Möbelmarkt, das Futterhaus und...